تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان لمشاهدة الحلقة 147 مترجمة بدقة HD

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أكثر المسلسلات التي حققت نسبة مشاهدة عالية مما جعلها من أكثر ما يتم البحث عنه في محرك البحث الشهير جوجل ومع ازدياد الأحداث إثارة وتشويق يزداد البحث عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان لمتابعة الحلقة 147 التي من المفترض أن تذاع في يوم الأربعاء القادم الموافق 7 فبراير 2024 في تمام الساعة 12 ظهرًا وذلك على قناة ATV التركية بينما يذاع على القنوات الفضائية العربية في يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 في تمام الساعة التاسعة مساءًا ومن خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان على كافة الأقمار الصناعية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان لمشاهدة الحلقة 147

إليكم في السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان:

تردد قناة ATV

التردد، 12692.

معدل الترميز، 27500.

استقطاب، عمودي.

معامل تصحيح الخطأ، 6\5.

القمر الصناعي، عرب سات.

التردد الثاني لقناة ATV

التردد، 10796.

معدل الترميز، 27500.

استقطاب، أفقي.

معامل تصحيح الخطأ، 6\5.

القمر الصناعي، نايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد، 12034.

معدل الترميز، 27500.

الاستقطاب، أفقي.

معامل تصحيح الخطأ، 4\3.

القمر الصناعي، نايل سات.

التردد الثاني لقناة الفجر الجزائرية

التردد، 11034.

معدل الترميز، 27500.

الاستقطاب، عمودي.

معامل تصحيح الخطأ، 6\5.

القمر الصناعي، عرب سات.

أبطال مسلسل قيامة عثمان

يضم مسلسل قيامة عثمان مجموعة من أفضل الفنين أشهرهم بوراك اوزجيفيت، ديدام بالشين، راغب سافاش، عائشة جول جوناي، نور الدين سموناز، وتدور أحداث المسلسل على الكثير من الأحداث التي حدث في الواقع منذ بناء الدولة العثمانية وكم الصراعات التي واجهها عثمان لكي ينهض بالدولة ويمكنكم متابعة المسلسل على القنوات التي قد سبق وذكرناها دون أي تقطيع.