لولو بتعلب في التراب.. ثبت تردد قناة وناسة الجديد Wanasah TV القمر الصناعي

أصبحت قناة وناسة أطفال من أهم القنوات الفضائية التي تقوم بإذاعة محتوى مميز على مدار الساعة، حتى أن القناة لاقت شهرة كبيرة من ملايين الأطفال في مختلف الدول العربية، إضافة إلى أن القناة موجهة للعديد من الفئات العمرية الصغيرة، وهم ينجذبون إليها بشكل كبير نظرًا للمحتوى الفريد من نوعه التي تقدمه القناة للعديد من المتابعين والمشاهدين، ويمكن التعرف على التردد الجديد للقناة، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 أطفال

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا للبيانات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة هو النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11470.

استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

بينما معامل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 العرب سات

ويسهل كذلك إمكانية القيام بإستقبال قناة وناسة الجديد على العرب سات، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي هو العرب سات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 11270.

معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

خطوات تنزيل قناة وناسة أطفال 2024 الجديد

هناك بعض الخطوات لتقوم بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-