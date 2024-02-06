وظائف وزاره الأوقاف المصرية لشهر فبراير 2024 بوابة الوظائف الحكومية jobs.caoa.gov.eg الشروط واوراق التقديم

تبحث العديد من الأفراد في العامة بفارغ الصبر عن التفاصيل المتعلقة بمسابقة وزارة الأوقاف لعام 2024 إذ أعلنت الوزارة عن فرص العمل المتاحة والتي تبلغ حوالي 2000 وظيفة تتضمن توزيعها بين 1000 وظيفة للأئمة والخطباء و1000 وظيفة للعمال وتأتي هذه المسابقة مع شروط جديدة حيث يشهد هذا العام تغييرًا ملحوظًا برفع سن المتقدمين للمشاركة لأول مرة في تاريخ المسابقات الأوقافية تلقى هذا الإعلان ترحيباً بين الباحثين عن فرص العمل حيث يعتبر القطاع الأوقافي من القطاعات الحيوية في المجتمع ويحمل العديد من الفرص للمهتمين بالخدمة في مجالات متعددة.

شروط وظائف وزاره الأوقاف المصرية لشهر فبراير 2024 بوابة الوظائف الحكومية

بالنسبة للمؤهلات المطلوبة للتقديم على وظيفة عامل في وزارة الأوقاف حيث يتم البحث عن 1000 عامل للانضمام إلى صفوف الوزارة فإن الوزارة تستقبل طلبات المتقدمين الذين يحملون مؤهلات تعليمية تقل عن المتوسط وذلك حتى سن الـ40 عامًا.

فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة للتقديم على مسابقة وزارة الأوقاف لعام 2024 فإنها تشمل الوثائق التالية:

صورة شخصية حديثة، إضافة إلى صورة من المؤهل الدراسي للمتقدم.

نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول بالإضافة إلى نسخة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

إذا كان المتقدم من ذوي الهمم فيجب تقديم شهادة التأهيل عبر بطاقة الخدمات المتكاملة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

نسخة من صحيفة الحالة الجنائية السارية المفعول والتي يجب أن تكون موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

موعد التقديم في مسابقة وظائف وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقديم لوظائف الأئمة والعمال في مسابقة عام 2024 حيث من المقرر أن يبدأ التقديم خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للمواطنين وتحسين خدمات الوقف وتطويرها.

تهدف هذه المسابقة إلى شغل حوالي 2000 وظيفة حيث تتوزع نصفها على الأئمة والخطباء والنصف الآخر على العمال وقد تم تحديد الحد الأقصى للعمر للتقديم على وظيفة العامل حتى سن الأربعين.