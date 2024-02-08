اعــرف حالا لِينك نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا (ملازمنا) وزارة التربية العراقية بالرقم الامتحاني

نتائج الثالث متوسط تعتبر من النتائج المهمة حيث أن مرحلة الثالث المتوسط من المراحل الإنتقالية، أي أن النجاح في هذه المرحلة والمرور خلالها بدون رسوب أو دور ثاني فهذا ينقل الطلاب للمرحلة الثانوية، وبدأ الطلاب مرحلة تعليمية جديدة ومهمة في حياتهم، ومن الأخبار المرتقبة إعلان وزارة التربية العراقية عن موعد نتائج الثالث متوسط الدور الأول وذلك في 15 فبراير 2024، فور الانتهاء من جميع أعمال تصحيح الأوراق والمراجعة والتدقيق ثم أخر مرحبة رصد الدرجات للطلاب.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

نتائج الثالث متوسط يمكن الاستعلام عنها عن طريق موقع وزارة التربية العراقية التي يعرض النتائج بشكل ملف بي دي اف يحتوي على جميع الدرجات في كل المواد الدراسية ويمكن الاستعلام عن النتيجة باتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على موقع وزارة التربية العراقية. أو يمكن الذهاب أيضا إلى موقع نتائجنا. ثم بعد ذلك يتم الضغط على تبويب نتائج الطلاب، في الصفحة الرئيسية. وبعد اختيار تبويب نتائج الطلاب يتم تحويل الطالب إلى صفحة تالية بها نموذج يحتوى على كافة بيانات الطالب. ومن ثم يتم تسجيل كل المعلومات الشخصية المطلوبة الخاصة بالطالب وهي الاسم كاملا والمدرسة والمحافظة ورقم الطالب. ثم يتم الضغط على بحث الموجودة في نهاية النموذج. في نهاية الأمر بعد الانتظار عدة لحظات يتم ظهور بيان بدرجات الطالب.

إجازة نصف العام للعام الدراسي 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية بيان بشأن موعد إجازة نصف العام بدولة العراق، حيث تم الإقرار بموعدها وذلك من يوم 1 فبراير 2024، و حتى يوم 17 فبراير 2024، حيث تم الإعلان عن مد فترة الإجازة اثلاثة أيام أخرى، لتنتهي في يوم 17 فبراير 2024.