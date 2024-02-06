افتـحــ رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس والاسم اليوم السابع كافة المدارس

تفصلنا ساعات قليلة على اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية للفصل الدراسي الاول 2024 تزامنا مع مرور اكثر من اسبوعين على نهاية الاختبارات، حيث انهت عدة مناطق من تصحيح اوراق الاجابات في حين انتظار اكتمال باقي المناطق الازهرية من انهاء أعمال الكنترول، وبعدها تتم رصد الدرجات ومراجعتها واعتمادها من وكيل الازهر الشريف الدكتور محمد الضويني، وينتظر آلاف الطلاب من كافة المحافظات اعلان النتيجة بشكل رسمي عبر البوابة الالكترونية للازهر الشريف، ونقدم اليكم عبر موقعنا البديل موعد ظهور نتيجة الابتدائية الازهرية فتابعوا معنا.

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية

انطلقت امتحانات الشهادة الابتدائية من يوم 16 حتى 22 يناير 2024 وبعدها بدات عمليات التصحيح مباشرة في جميع مراكز الكنترول، ولقد أكد رئيس قطاع المعاهد الازهرية ان اعمال مراجعة ورصد الدرجات قد قاربت على الانتهاء، وصرح بأن تأخر النتيجة كان بسبب تحرى الدقة أثناء مراجعة اجابات الطلاب لحصولهم على حقوقهم بشكل كامل ويأتي هذا في إطار توجيهات شيخ الازهر الشريف حيث أدي نحو 189635 طالب وطالبة امتحانات منتصف العام للشهادة الابتدائية، وتابع بأن اعتماد النتيجة سيكون نهاية الاسبوع الجاري قبل بداية الفصل الدراسي الثاني وبعدها تكون النتيجة متاحة عبر بوابة الازهر الالكترونية قبل اعلانها في المعاهد بشكل رسمي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024

يستطيع الطلاب وأولياء الامور البحث عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية وكذلك الاعدادية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على البوابة الالكترونية للازهر الشريف. النقر على نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية للفصل الدراسي الاول 2024. ادخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح. الضغط على زر عرض النتيجة وسوف يظهر امامك كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

وبذلك أعزائي الطلاب فان موعد ظهور النتيجة سيكون في نهاية الاسبوع الحالي فور اعتمادها، وعند اعلان النتيجة رسميا سوف نوافيكم بأخر الاخبار ونتمني لكم دوام التوفيق والنجاح.