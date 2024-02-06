فرح قلبهم بالكرتون والأغاني .. خلي طفلك مبسوط ضبط تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2024 .. فعله الآن

قناة كرتون نتورك بالعربية هي من أحد أشهر قنوات الكرتون التي تقدم محتوى مميز جدا للأطفال باللغة العربية ونجد أنها قناة تلفزيونية مجانية تماما موجهة للأطفال بالإضافة إلى المراهقين، وهذه القناة تتبع لشبكة كرتون نتورك ونجد أنها تبث لجميع المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى شمال أفريقيا وبسبب المحتوى المميز لهذه القناة من أفلام الكرتون المختلفة بالإضافة إلى أغاني الأطفال، ونجد أن جميع الآباء دائما ما يكون لديهم حرص على توفير قناة نتورك بالعربية على جهاز الاستقبال الموجود لديهم، وفي هذا الموضوع ومن خلال موقعنا نذكر لكم التردد الجديد لقناه كرتون نتورك بالعربية على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية

قد تم بث هذه القناة لأول مرة في العاشر من أكتوبر من عام 2010 من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه القناة تقدم محتوى مميز جدا للأطفال نجده يتناسب مع كافة الأعمار وتبث هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وبعد التحديث الأخير للقناة أصبح العديد من الأشخاص لديهم رغبة في معرفة الترددات الجديدة للقناة وقد جاءت على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

التردد: 12226.

الاستقطاب: عمودي (V).

الجودة: (HD).

القمر الصناعي عرب سات

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي (H).

الجودة: (HD).

طريقة ضبط فتاة نتورك بالعربية على جهاز الاستقبال