natiga4dk .. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية في جميع محافظات مصر

أعلنت اليوم الأربعاء 7 فبراير نتيجة الشهادة الأزهرية لجميع محافظات مصر والتي طال انتظارها منذ فترة، حيث تعد الشهادة الازهرية بوابةً أساسيةً لدخول عالم العلم الشرعي الشريف، فهي تُؤسس لمرحلة جديدة في حياة الطالب تُثري فيها معارفه الدينية والثقافية، وتُنمّي مهاراته وقدراته، وتُعدّه ليكون عنصرًا فاعلًا في المجتمع، وهي إلى ذلك أيضا تحافظ على أن تمد الطالب بالعلوم الدنوية، ويبحث الآن الكثيرون من الأباء والطلاب على نتيجة أبنائهم، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن النتيجة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الازهرية الترم الأول 2024

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية من خلال الطرق التالية:

الطريقة الأولى عبر موقع وزارة الأزهر

أدخل على موقع وزارة الأزهر الشريف:

أدخل رَقَم الجلوس الخاص بك.

اضغط على “عرض النتيجة”.

الطريقة الثانية من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية

بعد الدخول على بوابة الأزهر حدد العام الدراسي والفصل الدراسي.

أدخل رَقْم الجلوس الخاص بك.

اضغط على “عرض النتيجة”.

الطريقة الثالثة من خلال تطبيق الأزهر الإلكتروني

من خلال تطبيق الأزهر الإلكتروني على الهاتف المحمول.

حمل التطبيق من متجر التطبيقات.

اتبع التعليمات الموجودة في التطبيق لتذكر النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الأزهرية عبر موقع natiga4dk

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الازهرية في جميع محافظات مصر من خلال موقع نتيجة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتيجة الإلكتروني.

اسحب الصفحة للأسفل تجد مربع دخول البيانات.

أدخل بيانات الطالب، ثم اضغط استعلام

يظهر لك نتيجة الطالب موضح بها درجات المواد