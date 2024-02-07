حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري 2024 وما هو الجهاز المعاون له

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم منذ ساعات قليلة عن تعيين الكابتن الكبير حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري، حيث لاقى الخبر اهتمام كبير لمعرفة التفاصيل ومن هو تشكيل الجهاز الفني المعاون له في تدريب المنتخب، كما سنوضح لكم في الفقرات التالية موعد أول مواجهة للمنتخب المصري مع المدرب الفني الجديد، تابعوا التفاصيل.

حسام حسن مديرًا فنياً للمنتخب المصري 2024

تم الإعلان منذ ساعات قليلة عن تعيين الكابتن حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري 2024 من قبل اتحاد كرة القدم المصري، كما تم إتخاذ قرار بتعيين أخيه إبراهيم حسن مديرًا للمنتخب المصري، وذلك بعد رحيل المدير الفني السابق البرتغالي روي فيتوريا بعد أن فشل في مسيرته مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 2024 المقامة في كوت ديفوار وخروج المنتخب المصري من البطولة بعد خسارته من منتخب كونغو الديموقراطية.

مصر تشارك في الدورة الودية

وقد أعلن اتحاد الكرة المصري عن مشاركة المنتخب المصري في الدورة الودية التي ستقام في الإمارات التي أطلق عليها اسم W Cup (Winsunited Cup)، والتي تضم كل من مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا والتي ستقام في الفترة ما بين 22 و26 مارس المقبل، حيث ستتم هذه البطولة بنظام النصف نهائي والنهائي فقط ومنها سيلتقي المنتخبين الفائزين في المباراة النهائية أما بالنسبة للمنتخبين الخاسرين سيتنافسوا على المركز الثالث، كما أن من المقرر أن تقام المباراة النصف نهائ في يوم 22 مارس 2024، ومباراة التنافس على المركز الثالث يوم 25 مارس 2024، أما المباراة النهائية ستقام يوم 26 مارس 2024.

🔴 | حسام حسن مديرا فنيا .. وإبراهيم حسن مديرا للمنتخب الأول 🇪🇬 قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ… pic.twitter.com/nBuuzSJsJH — EFA.eg (@EFA) February 6, 2024

الجهاز المعاون لحسام حسن

قال مصدر في اتحاد الكرة المصري إنه تقرر تعيين طارق سليمان مدرباً للمنتخب، وكذلك سعفان الصغير مدرباً لحراس المرمى، وأيضًا وليد بدر مديراً إدارياً للمنتخب الوطني.