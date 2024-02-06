افتحـــ حــالًا اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla gov iq كشوفات pdg

يبحث كثير من المواطنين بالعراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، تزامنا مع اعلان وزارة الشؤون العراقية اقتراب الاعلان عن كشوفات المستفيدين ضمن الطلبات المقدمة، حيث تستقبل الوزارة يوميا آلاف الطلبات من المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم والذي يستغرق مراجعتها من قِبل اللجان المختصة وقتا طويلا، وتقدم الحكومة العراقية الدعم للاسر محدودة الدخل من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية والذي يستفيد منه نحو 2 مليون عراقي شهريا في ظل الوضع الاقتصادي الراهن مع ارتفاع الاسعار، ونقدم اليكم رابط الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية أنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن كشوفات المستحقين للدعم من برنامج الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي الالكترونية. اختيار قسم الرعاية الاجتماعية. تحديد رقم الوجبة (السابعة) التي ترغب في الاستعلام عنها ثم النقر على استعلام. ستظهر أمامك كشوفات PDF بها اسماء المشمولين قم بتحميلها على الجوال والبحث عن اسمك داخلها. في حالة عدم ظهور الكشوفات يمكن تقديم اعتراض لاعادة النظر مرة أخرى في الطلب المقدم.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

أعلنت الحكومة العراقية عن عدة شروط لابد من الالتزام بها أثناء التقديم حتى تكون من اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دفعة فبراير الحالي وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: