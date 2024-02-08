دلع طفلك وامسك الريموت واظبط الان تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على جميع الاقمار الصناعيه hd

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 يبحث عنه فئة كبيرة من المشاهدين خاصةً الذين لديهم أطفال من الفئة العمرية الصغيرة، وذلك نظرًا لأن القناة تعرض محتوى ٱمن على الأطفال مع منحهم الكثير من التعليمات والإرشادات، التي تساعد على نشأتهم بشكل صحيح، حيث تم تصميمها خصيصًا لكي تقدم كل ما يحتاجه الأطفال من أغاني ترفيهية ومسابقات، مع تسليط الضوء على التربية الإيجابية، لذلك سنقدم لكم التردد الجديد على النايل سات وعرب سات، وكيفية ضبطه.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

يعد تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 من الأشياء الهامة لجميع متابعي القناة، التي تعد من أكثر قنوات الأطفال أهمية، حيث يتم بثها على الأقمار الصناعية نايل سات، وعرب سات، ولكلٍ منهما تردد مختلف، ويمكننا التعرف على هذه الترددات لضبط القناة كالتالي:

تردد طيور الجنة على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: ١١٣٩٩.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز القناة: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

تردد طيور الجنة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: ١١٦٢٣.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز القناة: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

خطوات ضبط قناة طيور الجنة لعام ٢٠٢٤

يوجد الكثير من المشاهدين الذين لا يعرفون طريقة ضبط تردد القنوات بالرغم من سهولتها، لذلك سنقوم بالتعرف على كيفية ضبط التردد الخاص بقناة طيورالجنة كالتالي: