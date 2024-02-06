اتعلم من البيت .. رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي بالخطوات الكاملة 1445 والشروط المطلوبة .. انتهز الفرصة وسجل الآن

تعتبر منصة مدرستي واحدة من أبرز المنصات التعليمية الرقمية في المملكة العربية السعودية، حيث توفر خدمات تعليمية متكاملة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وبذلك تعكس تلك المنصة مدى التقدم والتطور الذي حققته المملكة السعودية في مجال التعليم عن بُعد من خلال العمل على توفير بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، تمتاز بالسهولة والفاعلية في الوصول إلى الموارد التعليمية وتبادل المعرفة، وسوف نلقي في هذا المقال نظرة شاملة على شروط وخطوات التسجيل في منصة مدرستي، بالإضافة إلى استعراض أهم مزايا هذه المنصة التي تجعلها الخيار الأمثل للطلاب والمعلمين في رحلتهم التعليمية.

شروط التسجيل في منصة مدرستي 1445

التابعية للنظام التعليمي السعودي: يجب أن يكون الطالب أو المعلم مسجلاً في إحدى المدارس الحكومية أو الخاصة التي تستخدم منصة مدرستي كجزء من منظومتها التعليمية.

توافر الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني: يجب على الطالب أو ولي الأمر أو المعلم توفير رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني لإكمال عملية التسجيل.

توافر البيانات الشخصية الصحيحة: يجب تقديم معلومات صحيحة ومحدثة خلال عملية التسجيل، بما في ذلك الاسم الكامل وتاريخ الميلاد ومعلومات الاتصال.

آلية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية

الدخول إلى المنصة: يجب الدخول إلى موقع منصة مدرستي بشكل مباشر بالنقر هنا.

اختيار نوع الحساب: يتعين اختيار نوع الحساب المناسب، سواء كان حساب طالب، أو ولي أمر، أو معلم.

تقديم المعلومات الشخصية: يتعين إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية.

تأكيد الحساب: يتطلب التسجيل تأكيد الحساب عن طريق رمز التحقق الذي يتم إرساله إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول المقدم.

تسجيل الدخول: بعد تأكيد الحساب، يمكن للمستخدم الدخول إلى حسابه عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المحددة خلال عملية التسجيل.

أهم مزايا منصة مدرستي

سهولة الوصول والاستخدام: توفر المنصة واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يجعلها ملائمة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

توفير الموارد التعليمية: تقدم منصة مدرستي مجموعة واسعة من الموارد التعليمية الرقمية، بما في ذلك الكتب الدراسية الإلكترونية والمحاضرات التوجيهية والتمارين التفاعلية.

تتبع الأداء الطلابي: توفر المنصة أدوات لتتبع ومتابعة أداء الطلاب، بما في ذلك تقارير الأداء و التقييمات الدورية.

التواصل المباشر: تسهل المنصة التواصل المباشر بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، مما يعزز التفاعل والتعاون في عملية التعلم.

المرونة الزمنية: يمكن للطلاب الوصول إلى المواد التعليمية في أي وقت ومن أي مكان، مما يتيح لهم مرونة في تنظيم وقتهم ومتابعة دراستهم بشكل فعال.