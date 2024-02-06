Pdf جميع نتائج الطلاب في العراق epedu.gov.iq لينك نتيجة المتوسطة والاعدادية والابتدائية الدور الاول 2024

نتائج الطلاب في العراق هي الشغل الشاغل لشريحة كبيرة من الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية ما بين الثالث متوسط والسادس الاعدادي والسادس الابتدائي، فضلاً عن أن عمليات البحث زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة وعقب الإنتهاء من امتحانات الدور الأول الذي شمل جميع المحافظات العراقية، حتى أن الكثير يبحث عن طريقة سهلة للحصول على النتائج فور صدورها، وهو ما نكشفه لكم في السطور التالية.

نتيجة المتوسطة والاعدادية والابتدائية الدور الاول

من المعتاد فإن النتائج الخاصة بجميع الطلاب والطالبات بكافة المراحل الدراسية تمر بعدة عمليات مختلفة ما بين عملية تصحيح أوراق الإمتحانات التي تشمل جميع الطلبة، ومن ثم تتم بعدها عملية رصد الدرجات الخاصة بكل طالب وطالبة، ومن ثم يتم التأكد من جميع الدرجات التي تم تدوينها والخاصة بجميع الطلاب في محافظات العراق، حتى أن هذه الكشوفات يتم اعتمادها بشكل رسمي ومن ثم رفعها على المنصات التعليمية المعتمدة.

استخراج نتائج المتوسطة والاعدادية والابتدائية

جاءت أهم خطوات الإستعلام عن نتائج المتوسطة والإعدادية والإبتدائية وفقًا للتالي:-