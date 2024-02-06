فرح أطفالك.. تردد قناة ماجد الجديدة 2024 لتسلية وترفيهية الأطفال بجودة عالية الدقة والوضوح
عندما يتعلق الأمر بتسلية الأطفال وتعليمهم في نفس الوقت، تأتي قناة ماجد كحلاً سحريًا يضمن الابتسامة على وجوههم وتنمية مهاراتهم، وإنها واحدة من أشهر وأفضل القنوات التلفزيونية العربية في المنطقة، وقد كان الكثيرون يبحثون عن تردد هذه القناة بعد فترة توقفها، وتعد قناة ماجد إماراتية الأصل، ولكن تأثيرها يتجاوز الحدود الجغرافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحظى بشعبية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستهدف القناة الأطفال من مختلف الفئات العمرية، وتقدم لهم مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية المحبوبة إنها مصدر للتسلية والتعلم في آن واحد.
تردد قناة ماجد الجديدة 2024
إذا كنت ترغب في مشاهدة قناة ماجد، يمكنك معرفة ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة وإليك تردد قناة ماجد على النايل سات:
- القمر الصناعي: النايل سات.
- تردد القناة: 11411.
- معدل الترميز: 30000.
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- جودة القناة: عالية الوضوح (HD).
وإذا كنت تستخدم القمر الصناعي عرب سات، يمكنك معرفة تردد قناة ماجد على هذا القمر أيضًا:
- القمر الصناعي: عرب سات.
- تردد القناة: 11804.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- جودة القناة: عالية الوضوح (HD).
كيفية تنزيل قناة ماجد على التلفزيون
إذا كنت ترغب في تنزيل قناة ماجد على التلفزيون الخاص بك، فيمكنك اتباع الخطوات التالية لتحقيق ذلك بسهولة:
- ابدأ بتشغيل التلفزيون وتأكد من أنه متصل بالهوائي أو جهاز الاستقبال الخاص بك.
- باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون، اضغط على زر “القائمة” أو “الإعدادات”، وهذا يعتمد على نوع التلفزيون الذي تمتلكه.
- في شاشة الإعدادات، قم بالبحث عن خيار “تحديث التثبيت يدويًا” أو “تحديث القنوات يدويًا” وقد يكون موجودًا في قسم “القنوات” أو “البحث”.
- ستظهر لك نافذة تطلب منك إدخال التردد الجديد للقناة. قم بإدخال تردد قناة ماجد الجديد عن طريق لوحة المفاتيح الموجودة على جهاز التحكم عن بعد. تأكد من إدخال التردد بشكل صحيح.
- بعد إدخال التردد، قد تحتاج إلى تحديد القمر الصناعي الذي ينقل قناة ماجد وقد يكون لديك خيارين للاختيار من بينهما: النايل سات أو عرب سات. حدد القمر الصناعي المناسب والذي يتوافق مع معلومات التردد التي قمت بإدخالها.
- بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بالضغط على زر “بحث” أو “تثبيت” لبدء عملية تنزيل القناة وتثبيتها على التلفزيون وقد يستغرق هذا بعض الوقت حتى يتم العثور على القناة وتثبيتها.
- بعد الانتهاء، ستكون قناة ماجد متاحة على التلفزيون الخاص بك بجانب القنوات الأخرى التي تحمل نفس التردد.