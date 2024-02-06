إلكترونيًا عبر أبشر .. إليك آلية تجديد رخصة القيادة عبر أبشر خلال لحظات خطوة بخطوة بالشروط الكاملة .. “زمن المكاتب انتهى”

منصة أبشر هي إحدى المنصات الإلكترونية المتقدمة التي أطلقتها الحكومة السعودية بهدف تسهيل وتيسير الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتعتبر أبشر منصة شاملة توفر العديد من الخدمات الإلكترونية في مجالات متنوعة مثل التأشيرات، التأمينات الاجتماعية، الرخص الحكومية، والتعليم، كما تتميز بسهولة الاستخدام والمرونة في إتمام الإجراءات الحكومية عبر الإنترنت مما يوفر الوقت والجهد للمستخدمين ويسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وخلال هذا المقال سوف نكشف لكم كيفية تجديد رخصة القيادة عبر أبشر والشروط اللازمة.

كيفية تجديد رخصة القيادة عبر أبشر

تجديد رخصة القيادة هو إجراء لا غنى عنه لكل شخص يمتلك رخصة قيادة في المملكة العربية السعودية، وبفضل التقنية أصبح من الممكن القيام بهذا الإجراء بسهولة ويسر عبر منصة أبشر الإلكترونية عبر إجراء عدة خطوات مهمة تتضح فيما يلي:

تسجيل الدخول إلى حسابك على أبشر: يجب الدخول إلى حسابك على منصة أبشر باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

يجب الدخول إلى حسابك على منصة أبشر باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. البحث عن خدمة تجديد رخصة القيادة : بعد تسجيل الدخول، ابحث عن خدمة تجديد رخصة القيادة في قائمة الخدمات المتاحة.

: بعد تسجيل الدخول، ابحث عن خدمة تجديد رخصة القيادة في قائمة الخدمات المتاحة. تعبئة النموذج الإلكتروني : ستحتاج إلى ملء نموذج إلكتروني يحتوي على معلومات شخصية وبيانات رخصتك الحالية.

: ستحتاج إلى ملء نموذج إلكتروني يحتوي على معلومات شخصية وبيانات رخصتك الحالية. تحميل المستندات الضرورية : يمكن أن يطلب منك تحميل بعض المستندات الضرورية مثل صورة شخصية وصورة من الهوية الوطنية.

: يمكن أن يطلب منك تحميل بعض المستندات الضرورية مثل صورة شخصية وصورة من الهوية الوطنية. الدفع الإلكتروني : بعد ملء النموذج وتحميل المستندات، سيتم توجيهك إلى صفحة لإتمام عملية الدفع عبر الإنترنت.

: بعد ملء النموذج وتحميل المستندات، سيتم توجيهك إلى صفحة لإتمام عملية الدفع عبر الإنترنت. تأكيد الطلب : بعد الانتهاء من عملية الدفع، ستتلقى تأكيدا على الطلب تحتوي على رقم الطلب ومواعيد المراجعة.

: بعد الانتهاء من عملية الدفع، ستتلقى تأكيدا على الطلب تحتوي على رقم الطلب ومواعيد المراجعة. زيارة مركز المرور للمراجعة: بناءً على المواعيد المحددة في التأكيد يجب عليك زيارة مركز المرور لإجراء المراجعة النهائية واستلام الرخصة المجددة.

شروط تجديد رخصة القيادة عبر أبشر