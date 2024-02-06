الكشف عن سيارة لينكولن كورسير 2024 Lincoln Corsair الجديدة كليا بتصميم داخلي مبتكر وتجربة قيادة رائعة علي كافة الطرق

تعد سيارة لينكولن كورسير هي من أهم السيارات التي تعمل بنظام الدفع الرباعي، حيث تتميز بالتصميم الخارجي والداخلي الجديد والفريد، كما أن مساحتها الداخلية كبيرة تستوعب عدد خمسة أفراد ويضاف لذلك تميزها بالمستوى العالي من الراحة والسلامة عندما نقارنها بالإصدار السابق، كما أن السيارة لا تقتصر على ذلك بل تحتوي على الكثير من المواصفات التي سنقوم بتوضيحها لكم.

مواصفات سيارة لينكولن كورسير

يعتبر ذلك النوع من السيارات هو الخيار المثالي لمن يعشق السيارات الفاخرة وصغيرة الحجم وذلك بسبب مواصفاتها المميزة، حيث تحتوي على شاشة معلومات بوسائط متعددة يصل حجمها إلى 2 بوصة ويضاف لذلك نظام الملاحة، كما تحتوي على نظام المراقبة والمسمى بالنقطة العمياء وبها كاميرا خلفية، وإليكم مواصفات السيارة المميزة:

سعة المحرك تتميز بالمحرك ذو الأربع أسطوانات ويصل سعته إلى ٢ لتر خزان الوقود يصل سعته إلى ٦١ لتر عزم الدوران يصل إلى ٢٧٣ نيوتن السعة التخزينية تبلغ سعة صندوق السيارة حوالي ٧٨٠ لتر قوة محرك السيارة قوتها تصل إلى ٢٥٠ حصان سرعة السيارة تبلغ سرعتها 7.3 كم/ ثانية

مميزات سيارة لينكولن كورسير 2024 Lincoln Corsair

تتميز السيارة بالكثير من المزايا الحديثة والمتطورة والتي لا تتواجد في أي سيارة أخرى، وهذه المميزات تتمثل في التالي: