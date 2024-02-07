تعرف على خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر تطبيق WE+طرق دفع فواتير الهاتف الأرضي المختلفة

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي، يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية سداد الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي، حيث أن التليفون الأرضي يكون مرتبطًا بالإنترنت، كما يجب أن يتم سداد تلك الفاتورة في ميعادها وعدم التأخر في دفعها، حيث أنه في حالة التأخر يكون هناك غرامة يجب أن يتم دفعها، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على خطوات سداد الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي.

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي

هناك العديد من المواطنين الذين يقومون بالبحث عن خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي، حيث أنه من الضروري أن يتم دفع رسوم فاتورة التليفون الأرضي في ميعادها المحدد لتجنب الغرامة، فتكون الخطوات كالآتي:

يتم أولًا الدخول على الموقع الخاص بفوري.

يتم اختيار الأيقونة الخاصة بلوحة المدفوعات من موقع فوري.

يتم بعد ذلك اختيار تنفيذ عملية جديدة ومن ثم يتم تحديد الاتصالات والإنترنت لدفع فاتورة التليفون الأرضي.

يتم بعد ذلك اختيار WE ومن ثم تحديد الخدمة التي يريدها المواطن.

يتم اختيار خدمة محلية المصرية للاتصالات.

يتم بعد ذلك كتابة بيانات الفاتورة وأيضًا إدخال الرقم الخاص بالهاتف الأرضي.

تظهر لك الفاتورة الخاصة بالهاتف الأرضي التابع لك ومن ثم يتم تحديد طريقة الدفع.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

هناك بعض الطرق التي من خلالها يتم دفع فاتورة التليفون الأرضي، فمن ضمن تلك الطرق: