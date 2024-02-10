رابط وخطوت استخراج البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 عبر رابط وزارة الداخلية

البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق، يتساءل العديد من المواطنين العراقيين عن البطاقة الوطنية الموحدة الخاصة بهم، حيث أن تلك البطاقة قد قامت وزارة الداخلية بالإعلان عنها، كما أنها قد صرحت بأنه لن يتم العمل باستخدام البطاقات القديمة، ولن يتم العمل أيضًا دون تلك البطاقة الوطنية الموحدة، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن تلك البطاقة وما هي الخطوات الخاصة بالحجز الالكتروني الخاص بها.

البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

هناك العديد من المواطنين العراق يقومون بالتساؤل والبحث عن جميع التفاصيل الخاصة بالبطاقة الوطنية الموحدة بالعراق، حيث أن تلك البطاقة لها أهمية كبيرة بحياة جميع المواطنين، حيث أنها من الضروري أن تكون موجودة لكي يستطيع المواطن أن يقوم بأداء جميع المعاملات الحكومية المختلفة، كما أنها تكون ضرورية لاستخراج جميع الأوراق الرسمية، فقد قامت وزارة الداخلية بتحديد الخطوات الخاصة بحجز البطاقة الوطنية وأيضًا الحصول عليها، ومن خلال تلك الخطوات يستطيع المواطن أن يقوم بالحصول على البطاقة الوطنية الموحدة.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة إلكترونيًا

هناك بعض الخطوات التي من الضروري أن يتم تنفيذها في حالة حجز البطاقة الوطنية الموحدة بشكل إلكتروني، فتكون الخطوات كالآتي: