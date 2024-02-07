مبروك 3 اعدادي⭕️⭕️.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

من خلال موقعنا نستعرض معكم موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2024، بالإضافة إلى توزيع درجات مهارات مرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ونهاية العام أيضًا، والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية في عدد كبير من محافظات المتنوعة في مصر، ارتفعت معدلات البحث من طلاب المرحلة الإعدادية أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة التي نوضحه لكم خلال السطور التالية عبر موقعنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2024

مصدر موثوق به من مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، أكد أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2024 غدًا صباح يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، وذلك بعد أن أشاد في بيانه أنه تم الإنتهاء من مرحلة تصحيح نماذج الامتحانات ومراجعة رصد الدرجات بغرف الكنترول، لتلك الامتحانات التي بدأت يوم الأربعاء الموافق 17 الماضي من شهر يناير والتي استمرت حتى يوم الأربعاء الموافق 24 الماضي من نفس الشهر.

رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظة قنا 2024

أتاحت مديرية وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية على الموقع الرسمي التابع للوزارة من خلال الرابط التالي:

قم بالدخول عبر منصة وزارة التربية والتعليم التابعة لمحافظة قنا من هنا هنا أو قم بالدخول عبر منصة نتيجة نت التابعة لمحافظة قنا من ثم قم بكتابة اسم ورقم جلوس الطالب. ثم بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة عرض النتيجة، خلال لحظات تظهر أمامك نتيجة الطالب بالدرجات.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024 بمحافظة قنا

توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية بالفصلين الدراسيين الأول والثاني لعام 2024، والتي أقرته وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، والذي يبلغ مجموع الدرجات النهائية في نهاية السنة الدراسية 280 درجة، وتكون درجة النجاح للترم الواحد 140 درجة يتم توزيعها على كافة المواد الدراسية بالمرحلة على الفصلين الأول والثاني كالتالي:

1- توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة، مادة العلوم 20 درجة، مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة، مادة الرياضيات 30 درجة، المجموع الكلي 140 درجة.

2- توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2024 نهاية العام

يأتي توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة، الرياضيات 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، العلوم 40 درجة، المجموع الكلي 280 درجة.