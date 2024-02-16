وزارة التموين تزف بشرى ساره بشأن حقيقة زيادة تصيب الفرد من السلع التموينية

حقيقة زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية، يتساءل الكثير من الأشخاص عن حقيقة زيادة نصيب الفرد على السلع التموينية في بطاقة التموين من أجل التأكد من صرف هذه الزيادة، كما توجد العديد من الأوراق المختلفة الواجب توافرها من أجل إضافة المواليد على بطاقة التموين لأول مرة بكل سهولة.

حقيقة زيادة تصيب الفرد من السلع التموينية

أوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أنه يتم صرف التموين الخاص بشهر فبراير في يوم الاثنين الاول من شهر فبراير لعام 2024، كما أنه أكد زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية وإضافة كيلو من السكر بسعر 27 جنيه على بطاقة التموين التي تحتوي على فرد إلى ثلاثة أفراد وإضافة اثنين كيلو من السكر بسعر 27 جنيه على البطاقة التي تحتوي على أكثر من ثلاثة أفراد على أن يتم صرفهم عن طريق مكاتب التموين القريبة منك والتابعة للمحافظة الخاصة بك، وقد أعلن أنه يمكن صرف هذه الزيادة في كل شهر جديد مع دفع المبلغ المستحق.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين لأول مرة

يجب توافر العديد من الأوراق المطلوبة من أجل التقديم لاستخراج بطاقة تموين لأول مرة وهذه الأوراق يمكن أن تتمثل في الآتي: