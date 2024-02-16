شوف نفسك مستحق.. وزارة التضامن المصرية تُوضح طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

الاستعلام عن كارت الخدمات، يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بكل سهولة إلكترونيا من موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من هذا الدعم الذي تقدمه الوزارة مع توافر الشروط المطلوبة في المتقدم، وقد تظهر لك العديد من البيانات التي تخص كارت الخدمات في حالة الاستعلام عنها.

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

هناك العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال زيارة هذا الرابط.

أختر بعد ذلك كلمة الخدمات الخاصة بأصحاب الاحتياجات.

ستظهر صفحة بها حقل فارغ قم من خلالها بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم الخاص بالمستعلم في المكان

المخصص له بشكل صحيح.

اضغط في النهاية على كلمة استعلام وسوف تظهر لك كافة التفاصيل والبيانات التي تخص كارت الخدمات المتكاملة الخاصة بك.

البيانات التي تظهر للمواطن عند الاستعلام عن كارت الخدمات

توجد العديد من البيانات التي تظهر للمواطن في حالة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وهذه البيانات تتمثل في الآتي: