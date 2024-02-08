شوف وصل لكام النهاردة.. تعرف على سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم، يتساءل الكثير من الأشخاص عن سعر الدولار اليوم افي مصر حيث يختلف سعر الدولار في البنوك اختلاف غير ملحوظ، بالإضافة إلى اختلاف سعره في السوق السوداء عن سعره في البنوك، فسوف نوضح كافة الأسعار من خلال مقالنا تابع معنا.

سعر الدولار اليوم

يختلف سعر الدولار اليوم في البنوك اختلاف بسيط وهذه الأسعار تتمثل في الآتي:

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 30,75 جنيه للشراء و30,85 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 30,75 جنيه و30,85 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدولار يوم الإثنين فبراير في مصرف أبوظبي الإسلامي 30,90 جنيه للشراء و30,95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في مصرف المتحدة وصل إلى 30,85 جنيه للشراء و30,95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس 30,85 في حالة الشراء و30,95 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي

استقرت سعر العملات في البنك المركزي وهذه الأسعار تتمثل في الآتي:

وصل سعر الدولار في البنك المركزي 30,81 للشراء و30,95 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو في البنك المركزي 33,15 للشراء و30,29 للبيع.

وصل سعر الدولار الكندي اليوم 22,85 للبيع و22,95 للشراء.

كما وصل سعر الريال السعودي 8.21 للبيع و 8.25 للشراء

بينما وصل الدينار الكويتي 100.12 للبيع و 100.58 للشراء.

وصل سعر درهم إماراتي 8.39 للبيع و 8.42 للشراء.

في نهاية موضوعنا لقد قمنا بالتحدث عن سعر الدولار اليوم وتحدثنا أيضا عن أسعار العملات في البنك المركزي.