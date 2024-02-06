استقبل تردد قناة ssc لمتابعة نهائيات كأس اسيا لحظة بلحظة | مباراة الاردن كأس أسيا

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يعد تردد قناة ssc الرياضية السعودية إحدى أهم القنوات التي تنقل المباريات والأحداث الرياضية الكبرى فى العالم، وفي عام 2024 يبحث المشاهدين وعشاق الرياضة عن الترددات الجديدة للقناة على الأقمار الصناعية الرئيسية عرب سات والنايل سات وبدر سات وكافة التفاصيل عن القناة لمتابعة كل ما هو جديد، نتعرف على المزيد فى التقريرالتالى.
تردد قناة SSC 2024
تتوفر تردد قناة SSC الرياضية السعودية حاليًا على جميع الأقمار الصناعية، مع ترددات شغالة ومستقرة عرب سات، ونقدم لكم الترددات الجديدة لقناة SSC الرياضية السعودية لعام 2024 على الأقمار الصناعية الثلاثة الأكثر انتشارًا: عرب سات، نايل سات، وبدر سات، استعد لاستقبال أقوى المباريات والدوريات العالمية مباشرةً على شاشتك، ونذكر فيما يلي تردد القناة على النايل سات:-
التردد: 12380
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 6/5
كيفية تنزيل تردد قناة ssc على الرسيفر
يجب اتباع الخطوات التي تساعدك في تحميل قناة ssc، وهذه الخطوات يمكنك التعرف عليها من خلال ما يلى:
- قم بتشغيل التلفاز وتأكد من توصيل جهاز الرسيفر الخاص بك.
- افتح القائمة الرئيسية لجهاز الرسيفر وانتقل إلى إعدادات الجهاز.
- اختر خيار تركيب من بين الخيارات المتاحة.
- حدد التحديث اليدوي.
- ستظهر صفحة التحديث اليدوي، حدد قمر النايل سات من قائمة الأقمار الصناعية المتاحة.
- قم بادخال تردد قناة SSC الجديد المذكور أعلاه.
- أدخل المعلومات الأخرى مثل معدل الترميز معامل التصحيح كما هو موضح.
- انقر على أيقونة موافق بعد إدخال بيانات التردد.
- انتظر حتى يكتمل عملية البحث ثم اضغط حفظ.
- اخرج من القائمة الرئيسية وافتح قائمة القنوات للبحث عن قناة SSC، ستجدها ضمن القنوات المتاحة قبل التحديث.
اهم مميزات قناة SSC
- تنقل الأحداث الرياضية العربية والعالمية، بما في ذلك الدوريات الأوروبية الكبرى والبطولات القارية والمباريات المحلية الممتعة.
- تقوم بالبث المباشر للمباريات، حيث تقدم SSC الرياضية مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية الأخرى، بما في ذلك البرامج التحليلية والحديثية، وبرامج ما بعد المباراة، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الرياضة.
- نضمن لك متابعة رياضية ممتعة على ترددات SSC الجديدة.