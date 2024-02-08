“نزل على جهازك” تردد قناة وناسة 2024 الجديد على القمر الصناعي النايل سات بجودة عالية

تردد قناة وناسة، الكثير من الأمهات عن تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من أجل ضبطهم ومشاهدة البرامج والاغاني التي تقوم بعرضها للأطفال والاستمتاع بها، كما أن هذه القناة تتميز بالعديد من المزايا عن غيرها من باقي قنوات الأطفال الأخرى.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

يوجد تردد خاص بقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات من أجل ضبطها ومشاهدة البرامج والاغاني التي تقوم بعرضها وهذا التردد هو

التردد هو 11470.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ⅚

معامل الاستقطاب عمودي.

كما يوجد تردد قناة وناسة على عرب سات وهذا هو:

التردد هو 11270.

معامل تصحيح الخطأ هو 4/3

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب عمودي.

مميزات قناة وناسة

هناك العديد من المميزات التي تتمتع بها قناة وناسة الخاصة بالأطفال والتي تميزها عن غيرها من باقي القنوات وهذه المميزات تتمثل في الآتي:

تقوم بتقديم العديد من البرامج التي تفيد الأطفال

كما أنها تتميز بالدقة والجودة العالية من حيث الصوت والصورة

لا يوجد بها أي فاصل إعلاني أثناء عرض البرامج أو المحتوى الكرتوني.

تساعد على تقوية سلوك الطفل وخلق العادات والتقاليد بداخله.

تقوم بعرض البرامج دون تشفير على مدار الأربعة وعشرين ساعة.

أغاني قناة وناسة

توجد العديد من الأغاني المميزة التي يتم عرضها على قناة وناسة للأطفال وهذه الاغاني تتمثل في الآتي

تقوم قناة وناسة بعرض أغنية تسمى لولو وماما.

كما أنها تعرض اغنية لولو الشطور

تقوم بعرض أغنية يا لولو في نونو

في النهاية قد علمنا ما هو تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من أجل سهولة تحميل القناة على الرسيفر واستمتاع الأطفال بالمحتوى التي تقوم بعرضه.