متى ليلة الإسراء والمعراج 2024-1445 هـ.. فضلها وحكم صيامها والأدعية المستحبة والمستجابة

تعتبر ليلة الإسراء والمعراج من الليالي المباركة التي يترقبها المسلمون سنويًا، حيث تحمل هذه الليلة في طياتها أحداثاً عظيمة ومعجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم ارتقى بروحه إلى السموات العلى، في هذا المقال سنلقي نظرة على توقيت ليلة الإسراء والمعراج لعام 2024 ونتناول فضلها وحكم صيامها بالإضافة إلى الأدعية المستحبة والمستجابة في هذا اليوم المبارك.

متى ليلة الإسراء والمعراج 2024-1445 هـ؟

وفقًا للتقويم الهجري لعام 1445 هـ تبدأ ليلة الإسراء والمعراج في العام 2024 من مغرب يوم الأربعاء المقبل، 26 رجب 1445هـ الموافق 7 فبراير 2024، وتستمر حتى فجر الخميس 27 رجب 1445هـ الموافق 8 فبراير 2024.

حكم صيام 27 رجب “الإسراء والمعراج”

فيما يتعلق بصيام يوم 27 رجب يجدر بنا أن نلقي نظرة على الفتاوى الدينية، وفي هذا السياق يشير فقهاء الإسلام إلى أن صيام يوم الإسراء والمعراج يعد جائزًا ومستحبًا، حيث يحتفل المسلمون بفرض الصلوات الخمس التي تمت في تلك الليلة المباركة.

فضل ليلة الإسراء والمعراج

تتميز ليلة الإسراء والمعراج بفضل عظيم إذ يُذكر في الحديث النبوي كيف تمت معجزة الإسراء والمعراج حيث سُري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في القدس ثم عرج به إلى السماء.

الأعمال المستحبة والأدعية في ليلة الإسراء والمعراج

يجب علينا إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والأعمال الصالحة، منها إطعام الطعام وإخراج الصدقات، والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار، ويمكن قضاء الليلة في الصلاة والتضرع إلى الله بالدعاء والتوبة، فقد ثبت أن الدعاء في هذه الليلة مستحب إليك بعض الأدعية التي يمكنك ترديدها:

اللهم اغفر لي وارحمني واعف عني واهدني وارزقني.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

تُعد ليلة الإسراء والمعراج من الليالي المباركة التي ينبغي على المسلمين الاستفادة منها بأفضل الطرق، يجب علينا أن نقدر قيمة هذه الليلة ونستغلها في العبادة والتقرب إلى الله، ولا تفوتنا الفرصة للتوبة والاستغفار والدعاء في هذه الليلة المباركة،