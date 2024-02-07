أجمل قناة لأغاني الأطفال.. تردد كراميش 2024 الجديد على النايل سات ” ياشرطي “

تردد كراميش 2024 الجديد بحث عنه الكثير من الأشخاص، حيث أن القناة واحدة من أهم القنوات الفضائية المخصصة للأطفال والتي ازداد عدد متابعينها مؤخرًا بفضل ما تقدمه من أغاني رائعة وجميلة جعلت الأطفال يعشقون مشاهدة القناة باستمرار، فهي تقدم لهم الأناشيد الدينية التي تساعدهم على فهم تعاليم الدين الإسلامي بطريقة مبسطة وأكثر سهولة، وفيما يلي سوف نعرض لكم أحدث ترددات القناة حتى تتمكنوا من تنزيلها ليستمتع بها أطفالكم.

تردد كراميش 2024 على النايل سات

بالرغم من الشهرة الكبيرة التي حققتها قناة كراميش خلال السنوات القليلة الماضية إلا أنه هناك الكثير من الأمهات والآباء مازال يبحثون عن أحدث ترددات القناة حتى يحصلون عليها ومؤخرًا قامت إدارة القناة بتغيير التردد القديم واستبداله بتردد آخر جديد وذلك بهدف تحسين جودة القناة لضمان القناة استمتاع الأطفال أكثر وأكثر مما تقدمه ولكن هذا الخبر ازعج الكثير من متابعي ومشاهدي القناه فهم ما زالوا في الوقت الحالي يبحثون عن ذلك التردد الجديد وهو على القمر نايل سات كالآتي:

تردد القناة هو: 11429.

معامل الاستقطاب: عمودي V.

معدل تصحيح الخطأ هو: ¾.

معدل الترميز هو: 27500.

أشهر وأجمل أغاني قناة كراميش

دومًا ما تقدم قناة كراميش الفضائية للأطفال مجموعة متميزة من أجمل الأغاني والأناشيد والتي من أشهرها الآتي: