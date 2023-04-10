موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر وتردد قناة اون تايم سبورت الناقلة

يسعى المتابعون للكرة في مصر وخارجها إلى البحث عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة للمباراة، التي ستقام في نهائي كأس مصر في العاشر من أبريل المقبل، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، الأهلي يخوض الآن مباراة مهمة للفوز ببطولة كأس مصر والحصول على اللقب 38 في تاريخهم، يسعى نادي بيراميدز إلى الفوز في هذا اللقاء المحوري، حيث يرغب في الظهور في سجلات البطولات لأول مرة في تاريخه، يتطلع عشاق كرة القدم بشكل عام وجماهير نادي الأهلي بشكل خاص إلى معرفة من ستكون الطرف المنتصر، وذلك نظرًا لأن هذا المباراة تؤهل أحدهم لدور ربع نهائي دوري الأبطال، مما يسبب حماسًا وإثارة كبرى، تحتل فريق مسابقة الدوري المركز الأول بفارق كبير عن الفرق المنافسة، وتم إدراج قائمة القنوات المذيعة للمباراة وأسماء المعلقين ووقت انطلاقها وشروط التذاكر وأسماء حكامها.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

هذه المجموعة من القنوات هي الوحيدة التي تتمتع بحق نقل جميع مباريات الدوري المصري وكأس مصر، وذلك عبر البث على الأقمار الصناعية، تقوم بتحليل لقاء الأهلي وبيراميدز قبل المباراة وتضم جميع التفاصيل، كما سوف تنقل مباراة الغد المنتظرة بث مباشر على القناتين الأولى والثانية، وسوف يكون هناك اثنان من المعلقين لزيادة المتعة والحرية للمشاهدين في استمتاعهم بالمباراة بصوت صديق المذيع.

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز

قررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس، التي تشترك في نقل مباراة الأهلي وبيراميدز، اختيار المعلق المشهور مدحت شلبي للتعليق على اللقاء على قناة أون تايم سبورت الصوتية الأولى، قررت القناة الصوتية الثانية أن يكون المعلق محمد الكواليني ل تعليق على المباراة، و اختارت القناة قائد استوديو التحليل للمباراة أحمد شوبير، حيث سيستضيف المجموعة من المحللين تشمل أسماء مثل : احمد حسن، حازم إبراهيم، عماد متعب و محمد فضل.

تردد قناة اون تايم سبورت on time sports hd 1

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11861.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر