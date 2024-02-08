“أخيراً رجعت” تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 ترددات قنوات الأطفال على النايل سات

تردد قناة طيور بيبي الجديد، يبحث الكثير من الأشخاص عن التردد الخاص لقناة طيور بيبي الجديد من أجل ضبطه على الرسيفر ومشاهدة المحتوى التي تقوم بعرضها، حيث أن الكثير من الأشخاص يستمتعون عند مشاهدة هذه القناة لما تقدمه من محتوى جيد ومفيد ونقل العديد من الأفكار المختلفة لهم.

تردد قناة طيور بيبي الجديد على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة طيور بيبي الجديد على عرب سات عن طريق معرفة التردد الخاص بها وهو:

تردد القناة هو 11391

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ ⅚

تردد قناة طيور بيبي الجديد على نايل سات

هناك تردد خاص بقناة طيور بيبي الجديد على القمر الصناعي نايل سات وهو

تردد القناة هو 11351

معدل الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ¾

مميزات قناة طيور بيبي

توجد العديد من المميزات التي تتمتع بها قناة طيور بيبي عن غيرها من باقي قنوات الأطفال الأخرى وهذه المميزات تتمثل في الآتي

من أهم ما يميز قناة طيور الجنة أنها تعتبر من أفضل القنوات التعليمية التي تخص الأطفال.

تساهم في تعليم الطفل طريقة التلوين والرسم.

تتميز بسهولة تنزيلها وتثبيتها على جميع الأقمار الصناعية.

تقوم بعرض المحتوى بجودة عالية.

من أهم ما يميزها أيضًا أنها تقوم بعرض البرامج التعليمية والثقافية التي تخص الأطفال.

تساهم في خلق الأخلاق الحميدة في الطفل منذ البداية.

من أهم ما يميز هذه القناة تقوم بتقديم الأغاني التي تحتوي على تعليم الحروف الأبجدية والأرقام الإنجليزية والعربية.

في النهاية قد علمنا التردد الخاص بقناة طيور بيبي الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من أجل ضبطها على الرسيفر ومشاهدة البرامج والاغاني التي تقوم بعرضها.