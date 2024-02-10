بالتزامن مع عودة المدارس حالة الطقس هذا الأسبوع تهم كل الناس..شوف الجو هيعمل معانا ايه

حالة الطقس هذا الأسبوع تشغل بال الكثير من المواطنين وهو ما جعلهم يبحثون عن حالة الطقس يوميًا، ولهذا قامت هيئة الأرصاد الجوية بكشف تفاصيل وحالة الطقس بداية من اليوم السبت 11 فبراير وحتى بداية الأسبوع المقبل، فمن المتوقع أن يكون الطقس مائل للدفء في النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ويمتد حتى جنوب سيناء وكذلك جنوب البلاد ويكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية، كما سوف يتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل ويمتد حتى الصباح الباكر على معظم أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس هذا الأسبوع

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس هذا الأسبوع بكافة محافظات جمهورية مصر العربية حالة من الصقيع، حيث يتكون الصقيع فوق المزروعات في منطقة وسط سيناء وممتدة حتى شمال الصعيد وكذلك محافظة الوادي الجديد وسوف تكون درجات الحرارة المتوقعة هذا الاسبوع في أهم مناطق الجمهورية كالتالي:

في محافظة القاهرة الكبرى والوجه البحري سوف تكون درجة الحرارة العظمى 19 أما الصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية سوف تكون درجة الحرارة العظمى بها 18 أما الصغرى 11.

كذلك سوف تكون درجة الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد العظمى 19 والصغرى 10.

منطقة جنوب سيناء وكذلك سلاسل جبال البحر الأحمر سوف تكون درجة الحرارة العظمى بها 21 والصغرى 13.

محافظات شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى بها 19 والصغرى 5.

أما محافظات جنوب الصعيد سوف تكون العظمى بها 21 ودرجة الحرارة الصغرى 9.

سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

بدءا من يوم الاثنين الموافق 13 فبراير وحتى بداية الأسبوع المقبل 2024 تكون هناك فرصة كبيرة لسقوط الأمطار المتوسطة إلى الخفيفة على أغلب المناطق الساحلية الشمالية وكذلك شمال الوجه البحري وهناك فرصة أيضًا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق جنوب الوجه البحري.