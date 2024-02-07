“بعد الإعلان التشويقي” من الموقع الرسمي تحديث فبراير جاتا 6 GTA Vice City||تعرف على المناطق المضافة إلى خريطة فايس سيتي 2024

الطريقة المعتمدة في تحديث فبراير جاتا 6 بنسختها الأخيرة؛ يرتقب أن يكون بوسع اللاعبين التحويل بسرعة بين الأسلحة والتجهيزات والمعدات المختلفة عبر العجلة الدائرية للأسلحة بتصميمها الجديد، من المحتمل كذلك أن تتميز الشخصيات بقدرتها على حمل الأسلحة على ظهورها، وقد كشفت بعض المشاهد المُسربة أن اللاعبين يقتصرون في حمل سلاحين رئيسيين ومسدسين فقط بالتزامن، يمكن للأسلحة الإضافية أن تُخزن داخل المركبات، مع العلم أن هذه المعلومة غير مؤكدة بعد، تم كل هذا العمل وأكثر ضمن التحديث الأخير.

تحديث فبراير جاتا 6

أوضح الإعلان التشويقي للعبة Grand Theft Auto 6 أن الحدث الرئيسي للعبة سينعقد في مدينة ليونيدا، إحدى المناطق الواقعة في فلوريدا، على الرغم من ذلك، تمحور الإعلان الذي استمر لمدة تسعين ثانية، بشكل رئيسي حول مدينة Vice City، وهي المدينة التي صممتها شركة Rockstar كنموذج مستوحى من ميامي، وبيّن تسريب لخريطة GTA 6 خاصة بمدينة Vice City مؤخرًا، بأن اللعبة ستضم عدة مناطق جديدة تتخطى حدود المدينة الرئيسية.

تضم هذه اللعبة منطقة مستنبطة من منطقة الإيفرغليدز تحت مسمى الأراضي الرطبة، إلى جانب عدد من المدن منها هاملت وميناء جيلهورن، كما تحتوي على أراضي ريفية متعددة مثل مقاطعة كيلي، ومقاطعة فايس ديل، ومقاطعة ليونارد، التي يُشتبه بأن مثيلاتها في الواقع هي مقاطعة كولير، ومقاطعة ميامي ديد، ومقاطعة بروارد، على الترتيب، بعض هذه المناطق ظهرت في العرض الترويجي، في حين تم رؤية البعض الآخر من خلال تسريبات للعبة جاتا السادسة.

طريقة تحديث فبراير جاتا 6

للحصول على الخطوات الصحيحة لعملية تحديث فبراير 6، يرجى اتباع الإرشادات الآتية: