قدم يمكن تكون مناسب ..وظائف وزارة التموين 2024 لهذه الدرجات ||شروط التقديم والموعد

وظائف وزارة التموين 2024 التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرًا عن مجموعة من الوظائف لديها 2024 وعلى المتقدمين لهذه الوظائف ضرورة استيفاء كافة الأوراق المطلوبة حتى يتمكنوا من القبول في هذه الوظائف وذلك في المواعيد المحددة، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على المزيد من التفاصيل حول الوظائف والأوراق المطلوبة للتقديم واهم الشروط.

وظائف وزارة التموين 2024

مؤخرًننا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد موعد التقديم على وظائف التموين 2024 لديها ليكون الموعد يوم الخميس المقبل الموافق 8 فبراير 2024 ويجب أن يقوم المتقدم بتقديم جميع الأوراق المطلوبة قبل الموعد المحدد، وذكرت الوزارة أن الوظائف المطلوبة لديها كالآتي:

وظيفة مدير عام إدارة المتابعة والتقييم.

وظيفة مدير لدى مديرية التموين والتجارة الداخلية بمنطقة جنوب سيناء.

وظائف لشغل مدير مديرية التموين بمحافظة الغربية.

كذلك وظيفة مدير لدى مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء.

وظيفة مدير التموين بمحافظة وكذلك محافظة السويس والمنيا وبني سويف والفيوم وقنا.

وظيفة مدير عام إدارة شؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية.

وظيفة وكيل مديرية التموين بمحافظة الفيوم والبحيرة والجيزة والبحر الأحمر.

مدير عام لشؤون القمح ومنتجاته.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة التموين 2024

يجب أن يتقدم الراغبين في الحصول على وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية بمجموعة من الأوراق المهمة وهي كالتالي: