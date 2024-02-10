شوف”.. سعر استمارة الرقم القومي السريعة 2024 + إجراءات استخراج بطاقة رقم قومي

سعر استمارة الرقم القومي السريعة، أشارت وزارة الداخلية، عبر إدارة السجلات المدنية، إلى إطلاق خدمة جديدة للسجل المدني الإلكتروني في مراكزها الدائمة والمتنقلة، بالإضافة إلى القوافل التي تجوب المناطق البعيدة، هذه الخدمة مخصصة لإصدار شهادات الولادة ونماذج الهوية الوطنية.

وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز قيم حقوق الإنسان وتسهيل الإجراءات على المواطنين عند تلقي الخدمات العامة وأيضًا لتوفير الوقت والجهد عليهم، وقد استقبل المواطنون هذه التحديثات بإيجابية ورضا، وفيما يلي سنعرض سعر استمارة الرقم القومي السريعة وكافة الإجراءات اللازمة عبر موقع البديل الإخباري.

سعر استمارة الرقم القومي السريعة

إذا كنت ترغب في الحصول على بطاقة الرقم القومي الفاخرة، فإن التكلفة المطلوبة هي 200 جنيه مصري، بينما تبلغ تكلفة الحصول على البطاقة العادية 60 جنيه مصري، وإذا كان هناك حاجة لإصدار بطاقة بشكل عاجل، فإن التكلفة المتوقعة تصل إلى 150 جنيه مصري.

الإجراءات المطلوبة للحصول على استمارة الرقم القومي

تتضمن عملية استخلاص بطاقة الرقم القومي بصورة عاجلة مراعاة سلسلة من الإجراءات الواجب اتباعها، وهذه الإجراءات تشمل الآتي: