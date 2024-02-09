فلوس كتير|..موعد صرف معاشات شهر مارس بالزيادة الأخيرة+خطوات الاستعلام عن المعاش

موعد صرف معاشات شهر مارس، يتساءل العديد من المواطنين في مصر عن الموعد المحدد لصرف المعاشات لشهر مارس المقبل، وهذا المعاش يقدم للأشخاص المتقاعدين من وظائفهم بعد بلوغ السن القانوني للتقاعد، أو حالة حدوث عجز يمنع الفرد من أداء مهام وظيفته، ويتم تحديد القيمة المالية للمعاشات حسب قيمة المرتب الذي كان يتقاضاه الفرد، ويحدد أيضًا حسب الأقدمية اي أن الفرد كلما كان عدد السنوات التي تقاعد فيها أكثر كلما زادت قيمة المعاش، والمسؤول عن صرف المعاشات هو الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي. لمعرفة المزيد من التفاصيل تابع معي.

موعد صرف معاشات شهر مارس

بسبب كثرة السؤال والبحث عن الموعد المحدد لصرف المعاشات لشهر مارس المقبل لعام 2024 قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنشر المواعيد المحددة لصرف المعاشات التقاعدية للمواطنين في جمهورية مصر العربية، حيث يبدأ الصرف ابتداءً من يوم الجمعة الذي يوافق 1 من شهر مارس حتى يوم 6 من الشهر ذاته، وبعد قرار السيد رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي عن زيادة الحد الأدنى للأجور، لم تُحدد الهيئة القومية جدول زيادة المعاشات الجديد، ولكن سوف يتم الصرف مع راتب ماؤس بالنسبة للعاملين في أجهزة الدولة، أما أصحاب المعاشات فإن تقرر صرف زيادة لهم فسوف تكون مع معاش شهر إبريل.

ما هي خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مارس؟

لكي تستطيع أن تستعلم عن المعاشات الخاصة بشهر مارس القادم يجب أن تقوم بإتباع هذه الخطوات: