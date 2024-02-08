زيادة قبل رمضـان!!.. اعـرف موعد زيادة تكافل وكرامة القادمة بحسب قرارات وزارة التأمينات الاجتماعية + أخبار زي السكر النهـارده

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد زيادة تكافل وكرامة تزامنا مع اعلان الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية عن اقتراب زيادتها في عام 2024، وذلك بعدما أنهت خلال الاسبوع الماضي صرف معاشات شهر فبراير لأصحاب المعاشات عبر منافذ البريد وماكينات الصراف الالي بالبنوك، أما بالنسبة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة يتساءل قطاع كبير منهم عن موعد زيادة المعاشات خاصة مع ارتفاع الأسعار وتدهور الاوضاع الاقتصادية، ونقدم اليكم عبر موقعنا البديل موعد صرف معاشات تكافل وكرامة خلال سطور المقال.

موعد زيادة تكافل وكرامة

كشفت عدة مصادر حكومية عن خبر هام لأصحاب معاشات تكافل وكرامة وذلك بعد زيادة بنسبة 40% العام الماضي وذلك ضمن خطة الدولة في رفع الحماية الاجتماعية للأسر محدودة الدخل، يأتي هذا بتوجيهات من رئاسة الجمهورية بتحسين وضع المعيشة لأصحاب المعاشات والعمالة غير منتظمة وتوفير حياة كريمة لهم ومحاولة تخفيف الأعباء على المواطنين، وسوف يتم الاعلان عن موعد زيادة معاش تكافل وكرامة قريبا عقب الزيادة المقررة العام الماضي والتي كانت على النحو التالي:

الزيادة الاولي كانت في مارس 2023 والتي تم فيها رفع قيمة المعاش بنسبة 25% ضمن خطط الدولة للاهتمام برعاية الفئات المستحقة.

الزيادة الثانية كانت بتعليمات الرئيس في أكتوبر 2023 بنسبة 15% في ظل ارتفاع التضخم وتأزم الوضع الاقتصادي.

وبذلك تكون متوسط الزيادة للعام الماضي 40% لأصحاب معاشات تكافل وكرامة ويرتفع من 620 الي 740 جنيه.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يتم صرف معاش تكافل وكرامة شهريا عبر منافذ البريد يوم 15 من كل شهر ميلادي وبالتالي موعدها القادم في الخميس 15 فبراير 2024، وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي انه يمكن للمواطنين الاستعلام عن موعد زيادة تكافل وكرامة عبر موقعها الرسمي من خلال اتباع الخطوات الاتية: