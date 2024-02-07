شوف سعر الفراخ البيضاء حية من بورصة الدواجن بعد انخفاض سعر الأعلاف..ما العوامل المؤدية لارتفاع سرع الدواجن

سعر الفراخ البيضاء حية، بعد الارتفاع الجنوني الذي يشهده سوق الدواجن في هذه الفترة، وبسبب عدم الثبات على سعر موحد، أصبح السؤال عن سعر الفراخ البيضاء أكثر ما يتم البحث عنه يومياً، حيث يرتبط سعرها بسعر الدواجن في البورصة، وتأتي أهمية الدواجن بالنسبة للمواطنين في مصر أنها البديل الأمثل للحصول على البروتين، وهو من أهم مصادر البروتين الحيواني في مصر، حيث يُستهلك بكثرة في مختلف البلاد، وتلعب الفراخ البيضاء دورًا هامًا في تلبية احتياجات السكان من البروتين تعويضًا على اللحوم الذي ارتفع سعرها بشكل مبالغ فيه يجعل من الصعب شرائها مما يلجأ الناس إلى اللحوم البيضاء لما تتمتع به من خصائص مميزة مثل سرعة النمو وقلة استهلاكها للأعلاف، تابع معي.

سعر الفراخ البيضاء حية

جاء سعر الفراخ البيضاء في هذا اليوم مختلف في البورصات المصرية، وتتعدد الأسباب التي تجعل السعر غير مستقر حتى في البورصات نفسها، وجاء سعر اللحوم البيضاء البديل المثالي للحوم الحمراء في مختلف البورصات مثل بورصة الدواجن الرئيسية بنها، و بورصة الدواجن العمومية، وشركات سماسرة الدواجن مثل منير السقا والمرشد للدواجن وبورصة الإيمان محمد عادل، وغيرهم من البورصات التي يتم تحديد سعر الفراخ بناءً عليها، وجاء سعر الفراخ في اليوم 100 جنيه للمستهلك، وهذا السعر ليس موحد عن التجار حيث يختلف من تاجر لآخر من زيادة أو نقصان.

ما هي العوامل المؤثرة على سعر الفراخ البيضاء حية؟

تتعدد العوامل التي تؤثر على سعر الفراخ البيضاء حية، وهي تتلخص في هذه النقاط: