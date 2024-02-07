فرحي ولادك ونزليها .. استقبل الآن التردد الجديد لقناة توم وجيري على النايل سات وعرب سات واستمتع بأقوى المغامرات الرائعة .. ضحك طول اليوم

تعتبر قناة توم وجيرى واحدة من أشهر القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال حول العالم، حيث تقدم مجموعة من البرامج والمسلسلات الكرتونية الممتعة والمسلية، وبفضل تنوع برامجها وجودة محتواها تعتبر قناة توم وجيري وجهة رئيسية للعائلات للاستمتاع بأوقات ممتعة وتعليمية في عالم الرسوم المتحركة، إلا أنه كي يتمكن المشاهدون من متابعة هذه القناة يحتاجون إلى ضبط جهاز الرسيفر لاستقبال تردد القناة الجديد على التلفاز، في هذا المقال سنتعرف على تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 وكيفية استقباله وتثبيته على جهاز الرسيفر.

تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات وعرب سات 2024

تتميز القناة بعرض مغامرات شخصيات توم القط وجيري الفأر بشكل متواصل، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية التي تعزز التسلية والتعلم للمشاهدين الصغار، فبالإضافة إلى عرض مغامرات توم وجيري تقدم قناة توم وجيري مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية الشهيرة التي تشمل شخصيات محبوبة مثل “توم وجيري”، و”بيل وبن”، و”سكوبي دو”، وغيرها الكثير، وتهدف القناة بذلك إلى توفير تجربة ترفيهية ممتعة وتثقيفية للأطفال، مع تقديم محتوى يحفز الخيال والإبداع ويعزز المهارات الاجتماعية والعقلية للصغار، والتردد الجديد للقناة يتضح فيما يلي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة نايل سات 12149 أفقي 27500 5/6 SD عرب سات 11315 أفقي 27500 5/6 SD

كيفية استقبال وتثبيت تردد قناة توم وجيري على جهاز الرسيفر

تثبيت تردد قناة توم وجيري على جهاز الرسيفر يتطلب بعض الخطوات البسيطة والتي يمكن القيام بها بسهولة باتباع التعليمات المناسبة كالتالي: