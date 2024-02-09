“هي الفراخ بتاكل دهب” سعر كرتونة البيض الأحمر النهاردة للمستهلك+سعر البيع للجملة

سعر كرتونة البيض الأحمر، بعد الارتفاع الكبير في أسعار جميع المنتجات التي يستخدمها جميع المواطنين، أصبح هناك تساؤل مستمر كل يوم، كم سعر كرتونة البيض الأحمر في هذا اليوم، ويتم ذكر هذا السؤال باستمرار بسبب عدم استقرار الأسعار كل يوم، حيث زاد سعرها أمس بنحو 3 جنيهات عن اليوم الذي يسبقه، ليصل سعر الكرتونة إلى 145 جنيه للكرتونة البيض الأبيض في المزرعة ، بينما هناك اختلاف طفيف في السعر بالنسبة لكرتونه البيض الأحمر الذي يصل إلى 147 جنيه في المزرعة، لمعرفة سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك، وغيرها من التفاصيل الخاصة بهذا الأمر تابع معي في موقعنا موقع البديل الأخباري.

سعر كرتونة البيض الأحمر

كما ذكرت أن سعر كرتونة البيض الأحمر مختلف عن سعر الكرتونة البيضاء، حيث أن الفرق بينهما ليس كبير حيث بلغ سعرها 163 جنيه للمستهلك، وكان سعرها في اليوم السابق 160 جنيه أي أن الزيادة كانت 3 جنيهات، وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد أن الحكومة تسعى إلي زيادة الإنتاج من البيض حتى يتم تلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلي زيادة نسبة التصدير عبر مشروع الدواجن التكاملى بالعزب في محافظة الفيوم.

كم سعر كرتونة البيض بسعر الجملة؟

كما ذكرت أن سعر كرتونة البيض زاد بمعدل 3 جنيهات فقط للكرتونة ليصل إلى 145 جنيه للبيض الأبيض، أما الاحمر فوصل سعره إلى 147 جنيه، وتسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ مشروع الدواجن في الفيوم، حيث تم اقتراض قرض قيمته 12 مليون دولار مقدم من الحكومة الهولندية والذي يهدف إلى الحفاظ على السلالات المحلية من الدواجن