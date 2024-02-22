شوف اسمك نزل.. خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي، يسعى الكثير من المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية في البحث عن طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي حيث يمكنك معرفة موقف الطلب وحالة الحجز بالقبول أو الرفض عن طريق تسجيل الدخول على رابط الموقع الرسمي التابع لصندوق الإسكان الاجتماعي التي قامت بتوفيره وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وذلك لتوفير الوقت والجهد للمواطنين بدلاً من الذهاب إلى مقر الوزارة ذاتها.

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الرابط .

ثم بعد ذلك اضغط على تبويب “مشروع الإسكان”.

قم بكتابة رقم المشروع الخاص بالمتقدم للحصول على وحدة بداخله.

إدخال كافة البيانات الخاصة بالشخص المتقدم بشكل صحيح وهي: الاسم رباعي والرقم القومي ويشترط أن يكون ساري ثم محافظة الإقامة والوظيفة.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” وسيتم ظهور حالة طلب المتقدم من التخصيص بالقبول أو الرفض وذكر السبب أيضاً.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان

هناك بعض الأوراق والمستندات المطلوبة اللازمة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي والتي تتمثل في الآتي:

تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي.

أصل ونسخة ضوئية من وثيقة الزواج.

نسخة من إثبات الدخل.

تقديم نسخ كثيرة من شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال.

يجب تقديم وثيقة الطلاق “في حالة الطلاق”.

إيصال مرفق حديث سواء كان كهرباء أو مياه أو غاز.

في نهاية مقالنا نود أن نكون تحدثنا كافة التفاصيل الهامة الخاصة بموضوع الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي.