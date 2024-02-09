وزارة التموين توضح سعر السكر الرسمي كام؟+الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي كام شهر

سعر السكر الرسمي كام كشف المتحدث الرسمي لوزارة التموين خلال حديثه مع الإعلامية هبة جلال، في البرنامج التلفزيوني “90 دقيقة” الذي يعرض على قناة “المحور”، وجود ثلاثة مستويات لأسعار السكر في الأسواق؛ حيث يُباع السكر ضمن النظام التمويني بـ 12.60 جنيه مصري للكيلو، ويصل سعر السكر المُعد للاستهلاك اليومي إلى 27 جنيهًا، بينما يتراوح السعر السوقي الحر بين 45 و50 جنية للكيلوجرام، وأشار إلى تدخل الحكومة لتخفيف حدة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، مُلمحًا إلى أن الزيادة في أسعار السكر تنجم عن عوامل عديدة.

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أكد أن الحكومة لديها القدرة على تحديد أسعار إجبارية للسلع الحيوية والأساسية، بالإضافة إلى السلع التي تعاني من تقلبات حادة في الأسعار.

عندما يكون الخلل منشؤه اقتصاديًا، يجب معالجته بإجراءات اقتصادية بدلًا من التدخلات غير الاقتصادية، أشار إلى أن هذا قد يتطلب بعض الوقت.

أشار إلى أن الاعتماد على وسائل اقتصادية في التحكم وتوظيف أساليب اقتصادية قد يستغرق بعض الزمن، إلا أنه في النهاية يؤدي إلى ضبط أسواق.

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صرح الدكتور علي المصيلحي، بأن الاحتياطي لمادة السكر يستمر حتى شهر أبريل من عام 2024، مشيرًا إلى أنه مع نهاية شهري يناير وفبراير، سوف ينتهي موسم قطاف محصولي قصب السكر وجذور الشمندر السكري، وهذا من شأنه أن يعزز الاحتياطي الاستراتيجي للسكر.

أعلن أحمد كمال، المسؤول الإعلامي ومساعد الوزير، أن الشركة القابضة في قطاع الغذاء تقوم يوميًا بإمداد المخازن بكميات تتراوح ما بين 2000 و 3000 طن من السكر ليتم توزيعها عبر فروع توزيع السلع التموينية للمستحقين من نظام الدعم، وأشار إلى أن الأحجام الموزعة من السكر عبر بطاقات الدعم، جنبًا إلى جنب مع المبادرة لخفض الأسعار، تسهم في تلبية احتياجات الأسر المصرية من هذا المنتج الضروري.