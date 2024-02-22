شوف اسمك نزل.. خطوات الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال منصة مظلتي

الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن طريقة الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وذلك بعد أن قامت وزارة العمل العراقية بإصدار الأسماء عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية ولكن يتم هذا فور ظهورها مباشرةً، كما قامت بتوضيح كافة الشروط الخاصة بها.

الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكنك الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال الرابط .

ثم بعد ذلك تقوم بكتابة الرقم الوطني العراقي في المكان المخصص له.

قم بإدخال رمز التحقق المرئي.

وفي النهاية اضغط على أيقونة بحث وسيتم ظهور كافة البيانات التي تقوم بالاستعلام عنها.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك الكثير من الشروط الواجب توافرها لكي تستطيع الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق والتي تتمثل في الآتي:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن عراقي الجنسية ومقيم على أراضي الدولة العراقية.

يجب أن يكون الشخص المتقدم من ذوي الدخل المحدود.

ألا يكون المتقدم مقتدر على العمل.

لا يجب أن يكون المتقدم في مهنة عالية الأجر وذلك بهدف توفير الدعم لمستحقيه.

من الضروري ألا يكون المتقدم لديه أي أملاك أو عقارات ذات قيمة عالية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يتجاوز 60 عام وبالنسبة للسيدات لا يقل العمر عن 15 عام ولا يتجاوز 55 عام.

في نهاية مقالنا نرجو أن نكون سردنا موضوع الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بطريقة سهلة.