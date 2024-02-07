يارب تطلع حقيقة.. شوف بنفسك حقيقة زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية وأسعار السلع التموينية

حقيقة زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية، يتساءل الكثير من الأشخاص لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر فبراير 2024وذلك بهدف التأكد من صرف هذه الزيادة وأصدرت وزارة التموين أسعار السلع التموينية الجديدة لشهر فبراير 2024.

حقيقة زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية

قامت وزارة التموين بالإعلان أن لا صحة لما يتم تداوله حول زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين لشهر فبراير وأوضحت الوزارة أن نصيب الفرد من التموين ثابت في هذا الشهر والذي يكون بقيمة 50 جنيه في الشهر على أن يتم صرف زجاجة زيت على بطاقة التموين وكيلو من السكر للبطاقة التي تحتوي على أربعة أفراد.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024

بعد أن قمنا بالتحدث عن حقيقة زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية سنقوم بالتحدث عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024:

وصل سعر سلعة المكرونة في التموين وزن 400 جرام إلى 25 و50 قرش.

أما بالنسبة لسعر كيلو السكر المعبأ وصل إلى 40 جنيه و60 قرش.

بلغ سعر زجاجة الزيت وزن 800 مللي في التموين إلى 60 جنيه.

سعر كيلو الأرز المعبأ على البطاقة التموينية حوالي 15 جنيه و60 قرش.

وصل سعر كيس المكرونة وزن 800 جرام لحوالي 15 جنيه.

بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ على البطاقة التموينية بحوالي 22 جنيه.

سعر تموين الشاي وزن 40 جرام على البطاقة التموينية بحوالي 7 جنيه.

في نهاية موضوعنا نرجو أن يكون المقال نال إعجاب الكثير والذي تحدثنا فيه عن حقيقة زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية.