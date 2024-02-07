اضبط تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024 وخلى أولادك يفرحوا + خطوات تعديل جهاز الاستقبال لفتح القناة

قناة توم وجيري نايل سات تبحث الأمهات عادة عن ترددات قنوات الأولاد لإسعاد أطفالهن واستغلال أوقات فراغهم بمحتوى نافع، ومن بين القنوات المعروفة في هذا المجال قناة توم وجيري نايل سات التي تعرض محتويات كرتونية محبوبة للصغار، لطالما حظيت بالشهرة، وقد أصبحت موجودة في كل منزل تقريبًا بين قنوات الصغار، حيث تعرف بتقديمها مجموعة مذهلة من أفلام الرسوم المتحركة التي يتصدرها فيلم توم وجيري الشهير الذي يحبه الكبار والصغار على حد سواء، وقد ساهم هذا الفيلم بشكل كبير في تعزيز شهرتها.

قناة توم وجيري نايل سات

تُعد قناة توم وجيري واحدة من القنوات المحبوبة لدى الصغار نظرًا للمحتوى الجذاب الذي تعرضه، والجميل في الأمر أنها متاحة بدون الحاجة لدفع أي اشتراكات شهرية، كذلك توفر القناة بثًا يسر الأطفال بجودته العالية للصورة ونقاوة الصوت، وفيما يلي يمكنكم العثور على تردد القناة المخصص على قمر النايل سات:

تردد القناة: 11345.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

طريقة تعديل الاستقبال لقناة توم وجيري في جهاز الاستقبال

للحصول على البث الخاص لقناة توم وجيري بجودة عالية من حيث الإشارة والصوت، من الضروري اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تشمل الخطوات التالية: