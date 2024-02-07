ما هي اهم مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy A25 5G في الأسواق

طرحت الشركة الكورية سامسونج هاتف مميز من ضمن باقة هواتفها وإصداراتها المميزة ومن بينها هاتف سامسونج جالكسي إي 25 أحد أبرز الهواتف الجوالة المتواجدة في السوق العالمية والمحلية من الهواتف الاقتصادية التي تتلاءم مع فئة المستخدمين من محدودي الدخل حيث يأتي هذا الهاتف بشاشة سوبر أموليد مع تحديث 120 هرتز والكاميرا الخلفية دقتها تصل إلى 50 ميجا بيكسل، فضلًا عن احتوائها على البطارية القوية لتجعله من أنواع الجوالات القوية التي تعمل طوال اليوم بأقل عدد مرات للشحن كما أنه من بين جوالات سامسونج التي تدعم الشحن السريع وفيما يلي عبر التقرير نتعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي 25.

مواصفات Samsung Galaxy A25 5G

هذا الجوال مشتمل على العديد من المواصفات والسمات المميزة والتي من أبرزها أنه يأتي بعدد 2 شريحة من نوعية نانو سيم.

يدعم الشبكة الخاصة بالجيل الخامس كما أنه يدعم العديد من الشبكات الأخرى.

وزن الهاتف يصل إلى 197 جرام وطوله 161 ملم والسمك 8.3 والعرض 76. 5 ملليمتر.

وزن الهاتف يصل إلى 197 جرام وطوله 161 ملم والسمك 8.3 والعرض 76. 5 ملليمتر. أتى هذا الهاتف من خام البلاستيك المقوى والشاشة بشكل نوتش في المنتصف، ونوعها سوبر أموليد.

مساحتها تصل حتى 6.5 انش، ويتوفر ومعالج من نوع اكزاينوس 1280.

الكاميرا الخلفية ثلاثية ودقتها تصل حتى 50 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل، والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل.

الجوال متواجد به بالعديد من الألوان من بينها الأصفر والبنفسجي واللون الأسود واللون الأزرق الفاتح.

الهاتف متوفر بمستشعر للبصمة لضمان الأمان والحماية مع بصمة الوجه.

النظام الخاص بالتشغيل هو أندرويد 14 وسعة البطارية 5000 مللي أمبير.

سعر هاتف سامسونج جالكسي إي 25

السعر الخاص بالجوال في أسواق المملكة العربية السعودية النسخة 128 جيجا بايت بذاكرة داخلية عشوائية 6 جيجا بايت يصل إلى 850 ريال سعودي.

سعر النسخة 256 جيجا بايت قيمته 1000 ريال سعودي.

سعر الهاتف في الإمارات لنسخة 128 جيجا بايت يصل إلى 850 درهم.

النسخة بسعة 256 جيجا بايت يصل إلى 1000 درهم اماراتي