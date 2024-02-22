“القبض شهريًا” خطوات التسجيل في منحة 300 دينار بتونس والشروط والأوراق المطلوبة

يبحث المواطنين في الجمهورية التونسية عن خطوات التسجيل في منحة 300 دينار بتونس 2024 والتي تم الإعلان عنها برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي وذلك لدعم المواطنين والأسر الفقيرة في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويجب توافر الشروط الأساسية واستعراض الفئات المستحقة للحصول على هذه المنحة.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار بتونس

تستطيع بكل سهولة التسجيل في منحة 300 دينار بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية من خلال الرابط .

ثم بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة رقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم المرور الخاص بالمتقدم.

قم باختيار تبويب “منحة 300 دينار” من الصفحة الرئيسية.

يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح واضغط على أيقونة “حفظ”.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “إرسال الطلب” وسيتم مراجعة الطلب من خلال الوزارة بهدف التحقق من استحقاق المتقدم الحصول على هذه المنحة.

شروط منحة 300 دينار تونس 2024

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لكي تستطيع الحصول على منحة 300 دينار والتي تتمثل في الآتي:

يشترط أن يكون المتقدم مواطناً تونسياً ومقيم على أراضيها.

ألا يكون المتقدم مستفيد من أي برامج دعم اجتماعية أخرى.

ألا يتجاوز المتقدم للحد الأدنى لمقدار الدخل المحدد من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية.

في نهاية موضوعنا لقد قمنا بالتحدث عن أهم المواضيع وهي خطوات التسجيل في منحة 300 دينار بتونس وشروط القبول في هذه المنحة.