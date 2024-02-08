سعر البنزين والسولار.. لجنة تسعير المواد البترولية في مصر رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه المختلفة

سعر البنزين والسولار، في ظل هذا الغلاء يتساءل الكثير من المواطنين عن سعر البنزين والسولار الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة وذلك بعد أن قررت لجنة تسعير المواد البترولية في مصر رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه المختلفة بدايةً من الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة السابق وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الغاز والسولار لن تطالهما زيادة في الأسعار

سعر البنزين والسولار

يثار تساؤل الكثير عن سعر البنزين والسولار حيث جاءت أسعارهم كالآتي:

أصبح لتر البنزين 92 بعد الزيادة يقدر بحوالي 11.50 جنيه بدلاً من 10 جنيه.

أما بالنسبة لسعر بنزين 95 بعد الزيادة أصبح بحوالي 12.50 جنيه بدلاً من 11.50 جنيه.

لتر الكيروسين بعد زيادة الأسعار أصبح بحوالي 8.25 جنيه بدلاً من 7.50 جنيه.

وأخيراً أصبحت قيمة لتر السولار بعد الزيادة بحوالي 7.25 جنيه بدلاً من 6 جنيه.

أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة

بعد أن قمنا بالتحدث عن سعر البنزين والسولار سنقوم بالتحدث عن أسعارهم بعد الزيادة حيث جاءت كالتالي:

نشرت الجريدة الرسمية قراراً يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات بحوالي 0.32 دولار أمريكي وكان قبل الزيادة بحوالي 8 جنيهات.

بنزين 92 بحوالي 10.25 جنيه أصبح بعد الزيادة بحوالي 11.50 جنيه.

بنزين 95 كان يقدر بحوالي 11.2 جنيه وأصبح بعد الزيادة بحوالي 12.50 جنيه.

في نهاية موضوعنا نود أن نكون تحدثنا عن كافة التفاصيل الهامة والمطلوبة عن موضوع سعر البنزين والسولار الذي يثار تساؤل الكثير من الناس.