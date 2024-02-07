البنك الأهلي المصري يُعلن عن شهادات إدخارية تصل فائدتها إلى 22% (التفاصيل الكاملة)

شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة، بعد رفع سعر الفائدة في البنوك يتساءل الكثير من المواطنين عن شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة بعد قرار للبنك المركزي برفع الفائدة بواقع “200 نقطة” أساس حيث تصدر الشهادة الادخارية الجديدة “بفئات 1000 جنية” ومضاعفاتها والفئات التي يمكنها الحصول على هذه الشهادات هم الأشخاص الطبيعيين والبالغين والقُصر والمصريين والأجانب.

شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة

يتساءل الكثير من المواطنين عن شهادات البنك الأهلي الجديدة التي أصدرها البنك وهي:

الشهادة البلاتينية وتصل مدتها حوالي 3 سنوات ويصل سعر عائد الشهادة إلى 19% شهري حوالي 1000 جنيه.

شهادة أمان المصريين والعملة الخاصة بها الجنية المصري ويصل سعر عائد الشهادة إلى 13% حوالي 500 جنية وكحد أقصى حوالي 2500 جنية ومدة الشهادة 3 سنوات.

الشهادة الخامسة ذات العائد الشهري والعملة الخاصة بها الجنية المصري ويصل سعر عائد هذه الشهادة إلى 12.25% شهرياً ومدة الشهادة 5 سنوات والحد الأدنى لشراء هذه الشهادة هو 1000 جنية.

شهادة ادخار أمان المصريين 2024

بعد أن قمنا بالتحدث عن شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة سنقوم بالتحدث عن شهادة ادخار أمان المصريين 2024 حيث:

الحد الأدنى لشراء شهادة ادخار أمان المصريين يبدأ من 500 جنيه.

الحد الأقصى للاستثمار في هذه الشهادة يصل لحوالي 2500 جنيه.

الاستثمار في هذه الشهادة لمدة تصل حوالي 3 سنوات بعائد 13%.

لا يمكنك الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقة الائتمان بكافة أنواعها المختلفة.

في نهاية موضوعنا نود أن نكون تحدثنا عن كافة التفاصيل المهمة لموضوع شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة.