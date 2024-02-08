جهز ورقك وخليك مستعد.. الأوراق والضوابط المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

الأوراق والضوابط المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، الكثير من المواطنين يتعرضون لخطأ كبير بسبب عدم إحضار كافة الأوراق والضوابط المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي وبهذا السبب يتم رفضهم وخلال هذه الفترة لا يوجد أي طروحات جديدة من خلال وزارة الإسكان حيث تتم عملية الطرح من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي وتظل الأوراق والمستندات المطلوبة من الثوابت في كل إعلان فهذه الأوراق لا تتغير بنسبة كبيرة.

الأوراق والضوابط المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

لكي تستطيع حجز شقق الإسكان الاجتماعي يجب إحضار كافة الأوراق المطلوبة وهي كالآتي:

يجب إحضار صورة من البطاقة الشخصية للشخص المتقدم للحصول على شقة الإسكان الاجتماعي الحر 2023.

ضرورة وجود إيصال كهرباء.

إيصال سداد مقدم للحجز والمصاريف الإدارية.

نسخة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وللزوجة ويشترط أن تكون سارية المفعول.

وأخيراً تكون مستندات الحجز لمشروع الإسكان الاجتماعي بسيطة جداً متمثلة في الآتي: بطاقة الزوج والزوجة وشهادة الدخل الشهري.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لكي تستطيع حجز شقق الإسكان الاجتماعي والتي تتمثل في الآتي:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم للحصول على إحدى شقق الإسكان الاجتماعي مصري الجنسية ومقيم على أراضيها.

يجب ألا يقل عمر المتقدم لشقق الإسكان عن سن 21 عام.

إذا كان شخص قاصر يريد حجز إحدى شقق الاسكان يجب إحضار ولي الأمر.

يتطلب أن يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم لا يتجاوز 6000 جنية للشخص الأعزب و8000 جنية للشخص المتزوج.

في نهاية المقال نود أن نكون عرضنا كافة التفاصيل المهمة والأوراق والضوابط المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي.