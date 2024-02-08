“من هنا” الاستعلام عن شكاوي تكافل وكرامة وشروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

الاستعلام عن شكاوي تكافل وكرامة، يتساءل الكثير من المواطنين عن الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الكثير من الخدمات على موقعها الالكتروني ومن أهمها إمكانية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالرقم القومي والاستعلام عن الأسماء الجدد، وسيتم صرف هذا المعاش لأكثر من 5.2 مليون أسرة مصرية يوم 15 أكتوبر وهذا الموعد ثابت من خلال الوزارة.

الاستعلام عن شكاوي تكافل وكرامة

يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط

قم بكتابة الرقم القومي المطلوب في الخانة المخصصة له.

يتطلب تحديد المحافظة التي تقيم فيها.

وفي النهاية اضغط على أيقونة استعلام وسيتم ظهور نتيجة الاستعلام سواء سارية أو منتهية.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم لكي يستطيع الحصول على معاش تكافل وكرامة ومن أهمها:

يجب ألا يكون الشخص المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يعمل في القطاع العام والخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنية.

ألا يكون الشخص المتقدم يحصل على معاش تأميني أو أي مساعدة ضمانية أخرى.

يشترط أن يكون الأسرة المتقدمة لمعاش تكافل وكرامة لديها أبناء حديث الولادة وحتى سن 18 عام ويجب أن يكونوا مقيدين بمراحل التعليم المختلفة.

يجب أن يكون المتقدمين للمعاش من المسنين بعمر لا يقل عن 65 عام.

في نهاية موضوعنا لقد تحدثنا عن أهم المواضيع التي يتساءل عنها الكثير من المواطنين وهي الاستعلام عن شكاوي تكافل وكرامة.