هتستعلم عنها بسهولة.. كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، من أكثر الموضوعات التي يزداد البحث عليها من خلال المواطنين العراقيين هي كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث قامت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن اقتراب موعد ظهور أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية ويتم اختيار هذه الأسماء من خلال وزارة التربية والتعليم العراقية تبعاً لبعض الشروط والضوابط المهمة.

كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بتسجيل الدخول على منصة مظلتي من خلال الرابط .

ثم بعد ذلك اضغط على تبويب “الرعاية الاجتماعية”.

قم باختيار أيقونة “أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024”.

اضغط على الوجبة السابعة أو الأخيرة.

وفي النهاية اضغط على أيقونة استعلام وسيتم تحميل الأسماء كملف ثم افتح الملف وتحقق من صحة البيانات الموجودة.

شروط الحصول على الوجبة التاسعة في الرعاية الاجتماعية 2024

هناك بعض الشروط التي قامت بوضعها وزارة الشؤون الاجتماعية لكي تستطيع الحصول على الرعاية الاجتماعية ومن أهم هذه الشروط كالآتي:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية أو مقيم على أراضي العراق إقامة دائمة.

يشترط أن تكون أسرة الشخص المتقدم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية تتكون من أربعة أفراد فأكثر ولا تقل عن هذا العدد.

يستلزم ألا يكون لدى المتقدم للدعم أية عقارات أو لديه أي ممتلكات خاصة به.

في نهاية موضوعنا نود أن نكون تحدثنا عن موضوع كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بطريقة سهلة.