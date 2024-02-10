“استقبل حالاً” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 علي نايل سات بأعلى جودة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، يزداد البحث من قبل الكثير من الأشخاص عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بهدف مشاهدة كل ما تقدمه من معلومات مختلفة ورائعة حيث أن هذه القناة عالمية متخصصة في تقديم المحتوى العلمي والترفيهي عن العالم الطبيعي وكافة الثقافات المختلفة وتأسست هذه القناة عام 1997 وتم عرضها في أكثر من 172 دولة في أنحاء العالم.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يتساءل الكثير من الناس عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد وهو:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات: 11804.

معدل ترميز القناة: 27500.

معدل استقطاب القناة: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كما يوجد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات: 11226.

معدل استقطاب القناة: أفقي H.

معدل ترميز القناة: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

يوجد ايضاً تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك SD هو: 11526.

معدل استقطاب القناة: أفقي H.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: ⅚.

طريقة ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بتحديد التركيب من خلال استخدام ريموت الكنترول الخاص بك.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على البحث اليدوي.

قم بتحديد القمر الصناعي الذي تقوم باستقبال القناة عليه.

ثم قم بكتابة التردد الخاص بالقناة وكافة البيانات المطلوبة وهي: معامل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز.

وفي النهاية قم بالضغط على زر OK.

في نهاية مقالنا نرجو أن ينال إعجابكم وقمنا بتوفير كافة المعلومات المطلوبة عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك.