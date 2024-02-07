كله فري مبروك عليك 5000 كوينز اي فوتبول بيس مجاناً تحديث الخميس اسطورة رونالدو 102 وميسي

نزول تحديث الخميس اي فوتبول بيس بكدج ميسي 102 أصدرت شركة كونامي يوم الخميس تحديث غير متوقع للعبة بيس 2024 موبايل، وجلب معه أحداثاً أسطورية، خاصة بعد فوز ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في عام 2023 والكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، مما جعل هذا التحديث استثنائياً، حيث تم تحقيق التوقعات التي تم التلميح لها وجاءت باكات نجوم الأسبوع بشكل مثير للإعجاب، وتم تأكيد العديد من التسريبات الخاصة بباقات نجوم الأسبوع وبطولة دوري أبطال أوروبا.

تحديث eFootball 2024 Mobile

جميع محبي لعبة إي فوتبول بيس 2024 موبايل اندهشوا لظهور حدث استثنائي، وهو حزمة مخصصة لـ بيج تايم إيبك ليونيل، تتضمن ثلاث بطاقات مختلفة، وتفاصيل هذه البطاقات كما يلي؛ بطاقة ليونيل ميسي نسخة 2009 في برشلونة قوتها 101، وبعد التدريب تصل إلى 105، وهي أقوى نسخة في ألعاب كرة القدم له، وبطاقة أخرى لميسي نسخة برشلونة 2015 تصل إلى 102 بعد التدريب، وأخيراً بطاقة ميسي منتخب الأرجنتين نسخة كأس العالم 2022 لفل ماكس 104، وتكلفة فتح كل فتحة في هذا البكج 100 كوينز في لعبة eFootball 2024 Mobile.

دائماً ما تنزل العديد من التحديثات الجديدة لتلك اللعبة حيث يمكن للجميع مواصلة متابعة كونامي الرئيسي للتعرف على نزول تحديثات لعبة اي فوتبول بيس الجديدة حيث دائماً ما تكون تلك التحديثات يومي الإثنين ويومي الخميس من كل أسبوع لترفق الكثير من البكدجات والهدايا القيمة والتوفيرية.

أحداث يوم الخميس في لعبة بيس 2024 للموبايل

تم إطلاق أحداث مذهلة أمس في لعبة eFootball 2024 Mobile، حيث تضمنت مهامًا خاصة ببطاقة ميسي ومهام خاصة بالكوينز، حيث تم إصدار حدث “unlimited”، حيث يمكن لكل لاعب الحصول على 50 كوينز بشرط الفوز في المباراة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الجوائز التالية؛ حملة تسجيل الدخول بالنقاط الذهبية مع 50 كوينز مجانية في منتصف الأسبوع، وحملة أخرى تتضمن بطاقات تدريب متعددة يومياً بطاقة فئة عشرة آلاف، ومهام جديدة في eFootball 2024 Mobile تتضمن ملابس جديدة لفريقك، بالإضافة إلى مهام ليونيل ميسي، حيث يمكنك الحصول على هدايا مجانية من ميسي كلما قمت بإدخاله في المباريات.